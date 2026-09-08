El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, reprochó el reciente giro del Gobierno nacional en torno a la Causa Malvinas y puso en duda la consistencia de las nuevas medidas anunciadas por la administración de Javier Milei.

En declaraciones a +Perfil, el legislador consignó que el oficialismo intenta recuperar un discurso vinculado con la soberanía sobre las islas, pero advirtió sobre las contradicciones de su política exterior: “Hay que ver cuánto dura la agenda malvinera de Milei. Se viste de malvinero pero por momentos parece que es Leopoldo Fortunato Milei”.

“Hay dos nombres que generan urticaria en los argentinos cuando se los menciona respecto de la causa Malvinas: Margaret Thatcher, a quien alabó, y Augusto Pinochet, a quien alabó la semana pasada. Ser malvinero y pinochetista no rima”, bramó el exembajador argentino ante la Santa Sede.

En igual tenor, cuestionó la posición de la Cancillería y planteó interrogantes sobre el rol de la representación diplomática argentina en el Reino Unido: “¿Qué va a pasar con la embajadora argentina en el Reino Unido, la doctora Mariana Plaza? En la Cancillería se conoce la ‘Doctrina Plaza’: está prohibido hablar de soberanía”.

“Antes de que se malvinizaran con este movimiento de Santiago Caputo para retomar la agenda, denostaron la bandera de la selección en boca de Milei, Alejandra Monteoliva habló del ‘mapita’ de las Malvinas, y ahora se visten de malvineros para retomar la iniciativa, aprovechando que Donald Trump está enojado con el Reino Unido. Es muy evidente que están especulando y no hay una conciencia genuina sobre el tema. Hagan algo para que les creamos, porque así es muy difícil”, insistió.

Movimientos globales

El diputado también puso el foco en las alianzas internacionales de la Argentina en relación con la causa Malvinas y reclamó un cambio en la estrategia diplomática del Gobierno: “Nuestro principal aliado en el tema Malvinas fue históricamente Brasil. El canciller Quirno debería viajar a Brasil y pedir disculpas. El otro gran aliado en la causa Malvinas es China”.

En ese sentido, cuestionó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en organismos internacionales: “Quedamos con Estados Unidos e Israel en todas las votaciones de la ONU, los países que siempre votan en contra de nuestro reclamo por Malvinas, junto con Reino Unido. Las principales empresas que están en el proyecto Sea Lion son israelíes del operativo Navitas”.

Finalmente, Valdés se refirió a la visita del Papa León XIV y expresó su expectativa de que pueda contribuir a generar un clima de mayor convivencia política y social. “Espero que la visita papal nos humanice a todos y logremos crear en Argentina y en la región un gran espacio de convivencia en la diferencia”, cerró el parlamentario peronista.

