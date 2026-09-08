El vocero de Javier Milei afirmó que “Malvinas es una causa nacional”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ensalzó el mensaje de Javier Milei sobre la Causa Malvinas y detalló las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para defender la soberanía y evitar la explotación ilegal de los recursos hidrocarburíferos. Además, anunció nuevas medidas en materia de seguridad, economía y energía.

“Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinas. Lo son por historia y lo son por derecho”, reafirmó el portavoz.

En ese sentido, señaló que el proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, representa “un peligro concreto, claro y urgente” para el reclamo argentino de soberanía, ya que implicaría la extracción de un recurso no renovable perteneciente a todos los argentinos.

Asimismo, Ravier detalló las medidas implementadas por el Gobierno nacional, entre ellas el Decreto 868/2026, que establece mecanismos para acelerar y coordinar la aplicación de la Ley 26.659; el DNU 867/2026, que amplía los recursos del Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades en Tierra del Fuego; y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Además, informó que el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra empresas vinculadas a la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

“Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido ni a una facción de la política. Malvinas es una causa nacional”, sostuvo el vocero, quien convocó a toda la dirigencia política, económica y social a mantener un frente unido en defensa de la soberanía argentina.

NUEVAS MEDIDAS PARA DEFENDER LA CAUSA MALVINAS



Hoy nuestra sagrada causa nacional se enfrenta a un peligro concreto, claro y urgente. A través de diversos mecanismos hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper… pic.twitter.com/Xp4InrKwOZ — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 8, 2026

En materia de seguridad, Ravier anunció la puesta en marcha del protocolo para presas de alto riesgo en cárceles de mujeres, que establece mayores controles para garantizar el aislamiento de las internas consideradas de alto riesgo, incluyendo escáneres, detectores de metales, cámaras infrarrojas y monitoreo permanente, además de restricciones en las comunicaciones y en el contacto con el exterior.

En la página económica, el vocero destacó los resultados de la primera licitación de plazo fijo UVA destinada a créditos hipotecarios para vivienda, que contó con la participación de 18 bancos y 42 ofertas. Se adjudicaron $ 200.000 millones a 13 entidades financieras. Asimismo, destacó que 21 complejos agroindustriales alcanzaron máximos históricos de exportaciones durante el primer semestre de 2026 y que el sector lácteo registró durante los primeros siete meses del año un récord tanto en valor como en cantidades exportadas.

PRIMERA LICITACIÓN DE PLAZOS FIJOS UVA DESTINADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA LA VIVIENDA



La convocatoria tuvo una alta participación, con 18 bancos que presentaron 42 ofertas en total y un monto demandado de más de 258.000 millones de pesos. De ese total, se terminaron… pic.twitter.com/VpIHBactP4 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 8, 2026

Por último, Ravier informó que, como parte del proceso de reemplazo del esquema de subsidios generalizados por uno focalizado, fueron rechazadas 17.843 solicitudes irregulares de inscripción a subsidios correspondientes a usuarios detectados en zonas con manifiesta capacidad contributiva. Además, señaló que 1.508 personas intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio del año pasado, pese a que sus solicitudes ya habían sido rechazadas.