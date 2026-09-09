Patricia Bullrich alertó que “sigue la puerta giratoria” en la Provincia

La titular del bloque libertario en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a criticar la decisión judicial que suspendió la aplicación de la ley de imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires y consideró que la jueza Marta Pascual se excedió en sus atribuciones.

“Nosotros fuimos muy prudentes cuando votamos la ley de imputabilidad a los 14 años, algo absolutamente necesario en la Argentina para que aquel que delinque tenga consecuencias y además pueda salir del delito”, puntualizó la legisladora.

En contraposición, puso de relieve en declaraciones a TN que “la jueza de la provincia de Buenos Aires no tiene control de constitucionalidad, capacidad de decidir sobre una ley nacional. No le corresponde decidir”.

💣"NO VOTAR UNA LEY NO SIGNIFICA DESCONOCER LO QUE HACE EL CONGRESO NACIONAL"



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Del mismo modo, rechazó los argumentos vinculados con la falta de recursos y sostuvo que el Estado debe asumir la responsabilidad frente a la sociedad. Según planteó, la suspensión puede permitir que algunos menores recuperen la libertad y mantener situaciones de impunidad. “Sigue la puerta giratoria”, alertó.

Cuestión Malvinas

Por otra parte, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta respaldó los cambios vinculados con la ley de soberanía y la exploración petrolera en el archipiélago, pues es “mejor hacerlo tarde que no hacerlo nunca”.

Acto seguido, consideró posible incorporar a los isleños en una eventual negociación futura y mencionó el antecedente de Hong Kong, aunque rechazó que ellos puedan definir la soberanía mediante un referéndum. “Es como decir ‘yo estoy en un territorio que no me pertenece, decido qué hacer con este territorio’”, finalizó Bullrich.