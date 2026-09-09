“I love Margaret”: el cartel de un diputado y veterano de Malvinas contra Milei en plena sesión

En el marco de una caldeada jornada en la Cámara de Diputados, el debate por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena política. El diputado nacional por el Chaco (Unión por la Patria) y excombatiente de la guerra de 1982, Aldo Leiva, protagonizó un tenso momento en el recinto al presentar una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei.

Leiva colocó en su banca un cartel con el rostro del Jefe de Estado y la leyenda "I love Margaret", una provocación satírica orientada a exponer las contradicciones entre el reciente endurecimiento del discurso oficial y los elogios pasados del mandatario hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

“Todos acá están muy Malvineros pero quiero recordarles que Milei es un admirador CONFESO de Margaret Thatcher, pretenden seguir engañando al pueblo”



El diputado Leiva, ex combatiente de Malvinas, llevó un cartel de Milei que dice “I LOVE MARGARET” y se lo mostró a los… pic.twitter.com/9LUEecGFU1 — TUGO News (@TugoNews) September 9, 2026

Acusaciones de "falso patriotismo" y oportunismo político

Durante la presentación de su cuestión de privilegio, el legislador opositor arremetió de lleno contra la estrategia de la Casa Rosada. Leiva acusó al Presidente de incurrir en un "falso patriotismo" y sostuvo que este giro en materia de relaciones exteriores responde únicamente a una "conveniencia política" ante la caída de la imagen oficial en los sondeos de opinión.

En su encendido discurso, el veterano de Malvinas comparó la postura del Gobierno con el oportunismo mostrado por la dictadura de Leopoldo Galtieri en 1982. Dirigiéndose directamente a la bancada de La Libertad Avanza, el diputado disparó de forma tajante: "Quiero decirle que no estamos dispuestos a que nos vengan a decir que de un día para el otro son patriotas".

Los anuncios sobre el Atlántico Sur y el proyecto petrolero Sea Lion

La protesta opositora se desencadenó como respuesta a la reciente cadena nacional de Javier Milei, en la que el Ejecutivo presentó un paquete de medidas para frenar los avances de la exploración hidrocarburífera no autorizada en el archipiélago, con foco en el proyecto petrolero británico Sea Lion.

Entre los anuncios principales, el Gobierno confirmó la inhabilitación inmediata para operar en el país a las empresas involucradas, el impulso de un DNU para financiar una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío de un proyecto de ley para crear un Consejo de Seguridad Nacional. A pesar de estas medidas de soberanía nacional, el kirchnerismo insiste en señalar la inasistencia histórica del mandatario frente al reclamo por la causa Malvinas.