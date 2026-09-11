La Coalición Cívica advirtió por los riesgos de caer en un “nacionalismo tonto”

El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, reivindicó el reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas, aunque advirtió sobre el riesgo de utilizar esta causa como herramienta de legitimación política.

“Yo creo que por supuesto, todos vamos a coincidir en que nuestro reclamo histórico por la soberanía de Malvinas debe ser una política de Estado que a su vez es una manda constitucional”, introdujo.

De todos modos, advirtió: “Ojalá que no sea esta gesta malvinera una gesta de mecha corta y que no implique un nacionalismo tonto”.

“Creo que tenemos que poder poner todo sobre la mesa y tratar de corrernos de esta idea que muchas veces va a pretender La Libertad Avanza, y en como también estamos metidos en el último tiempo, en esta lógica de trincheras”, acotó en declaraciones a +Perfil.

“Es lo que tratamos de hacer en la Cámara de Diputados, de poner dos temas en debate como son el tema del endeudamiento de muchísimos argentinos que hoy son más de seis millones, poner el tema de las personas con discapacidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad”, ejemplificó.

En otro orden, criticó las demoras en la investigación judicial por la causa $Libra. “El fiscal Eduardo Taiano ni siquiera citó a prestar declaración testimonial a nadie, indagatoria imagínense mucho menos” y “ahora seguimos sin que el Presidente y su hermana nos expliquen a qué se debe las 16 reuniones que tuvo con Mauricio Novelli”.