Malvinas, economía y exportaciones: los ejes de la reunión de Gabinete que encabezó Milei

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada junto a la totalidad de sus ministros, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich. La cumbre ministerial estuvo concentrada en tres ejes estratégicos de gestión: las acciones de soberanía por la cuestión Malvinas, el estado de las variables económicas y la proyección histórica del comercio exterior.

Durante el encuentro en el Salón Eva Perón, el jefe de Estado envió una indicación directa a su equipo de colaboradores respecto al rumbo del programa financiero: "Al populismo no se le gana con populismo", sostuvo Milei, instando a los funcionarios a "no dejarse psicopatear por el estatus quo" y a preservar la reputación económica internacional reconstruida por la Argentina.

1. Estrategia por Malvinas y proyecto en el Congreso

En el plano geopolítico y de soberanía, el canciller Pablo Quirno presentó un informe de actualización sobre el avance de las acciones legales e institucionales impulsadas por el Poder Ejecutivo:

Denuncias y notificaciones: Se detallaron las acciones penales y los apercibimientos judiciales cursados en los últimos días a empresas que operan de forma ilegítima en la zona del archipiélago.

Iniciativa legislativa: El Gabinete analizó la letra chica del proyecto de ley sobre la cuestión Malvinas que tomará estado parlamentario esta semana en la Cámara de Diputados.

Nodo estratégico: Los ministros enfatizaron el valor crucial del Atlántico Sur como uno de los enclaves mundiales de mayor relevancia para el flujo del comercio marítimo internacional en las próximas décadas.

2. Variables macroeconómicas, inflación y consumo

En materia económica, el Gabinete ratificó la decisión de profundizar la hoja de ruta fiscal y monetaria vigente. En la Casa Rosada remarcaron que el sendero de desaceleración de la inflación, sumado al crecimiento del salario real, resulta determinante para sostener el incremento paulatino del consumo interno.

3. Récord histórico de exportaciones

Como tercer pilar de la jornada, las autoridades nacionales evaluaron el desempeño del sector externo de la economía. De acuerdo con las estimaciones oficiales expuestas durante la reunión, las exportaciones argentinas atraviesan una dinámica positiva y podrían superar este año el umbral de los 100.000 millones de dólares, lo que aseguraría un nivel récord de ingreso de divisas al país.