Jorge Macri pedirá juicio político a la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

Un nuevo capítulo judicial reabrió el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), luego de que la titular del Juzgado N° 3 en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz de Marinis, declarara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la norma y dictara el sobreseimiento de un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo.

En su resolución, la magistrada argumentó que imputar penalmente a un chico de 14 años representa una medida “regresiva”, ya que antes de la vigencia de esta ley el Estado no perseguía penalmente a un joven de esa edad, sino que intervenía el sistema de protección integral de derechos del niño.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, exclamó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político.



La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito.



No voy a pedir perdón… https://t.co/qTqzIcoVh9 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 21, 2026

En igual tono, sostuvo que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, sentenció el alcalde metropolitano.

En similar tono se pronunció la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullirch, quien indicó que “hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”.

Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas.



Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad. https://t.co/8cqUt5DQnP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 21, 2026

“Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”, concluyó la exministra de Seguridad.

Antecedente en PBA: de la cautelar de Pascual a la reactivación de la Cámara

La decisión en la Ciudad de Buenos Aires se produce días después de un fuerte cruce judicial en la Provincia de Buenos Aires:

Freno inicial: El 7 de septiembre, la jueza Marta Elba Pascual (Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora) había dictado una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley por 60 días en suelo bonaerense, argumentando falta de infraestructura y riesgo de colapso en los centros de contención.

Revocación y vigencia: El 15 de septiembre, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la cautelar tras un recurso de la Fiscalía. Los camaristas remarcaron que los jueces no pueden suspender leyes nacionales de alcance general de forma provisoria.

