La confianza en el gobierno de Milei cayó 5,9% y tocó el piso de su gestión

La confianza ciudadana en la administración del presidente Javier Milei registró un retroceso significativo del 5,9% en septiembre de 2026, ubicándose en 1,94 puntos (en una escala de 0 a 5). De acuerdo con el último informe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y Poliarquía Consultores, este valor iguala el piso mínimo registrado durante el mandato libertario, equiparando las mediciones de septiembre de 2025 y julio de 2026.

El relevamiento expone un impacto generalizado en todos los pilares de evaluación del Estado nacional, en un contexto donde el freno de la actividad económica y los datos sociales comenzaron a ponderar con mayor fuerza en la opinión pública.

Desglose por componentes y comportamiento demográfico

#Crisis 📉🏛️ Milei negó recesión: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”



El presidente Javier Milei rechazó que la economía argentina esté atravesando una recesión y cuestionó la lectura de los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según… pic.twitter.com/PQdZ0q0gqJ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

El informe mensual reveló bajas continuadas en las cinco variables constitutivas del índice:

Preocupación por el interés general: Fue el atributo que registró el impacto más pronunciado, con un desplome del 12,3% (1,50 puntos).

Evaluación general de la gestión: Retrocedió un 9,3% (1,60 puntos).

Capacidad para resolver problemas: Sufrió una contracción del 4,0% (2,20 puntos).

Eficiencia en la administración del gasto: Bajó un 3,5% (1,94 puntos).

Honestidad de los funcionarios: Cedió un 2,9%, aunque continúa siendo el pilar con mejor puntaje relativo con 2,45 puntos.

En el desglose poblacional, la caída fue especialmente marcada entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el índice cayó un 17,9% (a pesar de conservar la cifra más alta con 2,30 puntos), y entre las personas con estudios terciarios o universitarios, donde la merma alcanzó el 14,4% (1,94 puntos). Por género, el público femenino mostró un descenso del 9,2% (1,62 puntos) frente al 3% registrado en hombres (2,19 puntos). Territorialmente, el Gran Buenos Aires (GBA) fue la única zona con un leve repunte del 0,2% (1,72 puntos), mientras que el Interior del país descendió 8,4% (2,06 puntos).

El "desacople" económico y la proyección electoral

El informe advierte sobre un fenómeno de desacople entre la inflación y la confianza. Aunque las expectativas inflacionarias bajaron del 35,7% en agosto al 29,8% en septiembre, la percepción ciudadana se vio afectada por los indicadores difundidos por el INDEC, entre los que destacan la contracción del 1,4% interanual en la actividad económica y un índice de pobreza del 32,3% en el primer semestre. Los analistas remarcan que la atención pública mutó desde la estabilidad cambiaria hacia las dificultades de empleo y el estancamiento de los salarios reales.

En el plano político, el promedio acumulado del ICG en el mes 33 de gestión de Milei se sitúa en 2,34 puntos, posicionándose por debajo del registro que alcanzaba el gobierno de Néstor Kirchner (2,62) en el mismo período cronológico, pero superando las marcas de Cristina Fernández de Kirchner (1,77 en su primer mandato y 1,71 en el segundo), Mauricio Macri (1,75) y Alberto Fernández (1,23). Al proyectar la cifra actual (1,94) bajo el cálculo informal del indicador (multiplicado por 20), el respaldo teórico rondaría el 38,8%, ingresando en un umbral donde las administraciones pasadas empezaron a poner en riesgo la capacidad de definir con holgura los comicios de medio término.