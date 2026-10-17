El Papa León XIV recibe el alta y sale del Policlínico Gemelli

El Papa León XIV recibió este sábado el alta médica en el Policlínico Gemelli de Roma, cuatro días después de la operación en la que se le extirpó un tumor pulmonar.

“Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta”, informaron el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica en relación a la recuperación postoperatoria del Papa.

Pope Leo XIV's doctors announced on Saturday morning that Pope Leo XIV is fit to be discharged from Gemelli Hospital. In a statement from the Holy See Press Office, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Pope underwent blood tests and a chest X-ray in the morning, which confirm that his clinical condition allows for him to leave hospital. The Holy See Press Office said he will return to the Vatican on Saturday afternoon and pray the Angelus on Sunday from the window of the papal apartment. — Vatican News (@VaticanNews) October 17, 2026

Como quedó dicho, el líder de la Iglesia Católica mundial fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, en la tarde del 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón, extirpándole el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Ángelus dominical desde el Vaticano

Según el informe médico, la Oficina de Prensa del Vaticano anunció que el Papa León XIV regresa al Vaticano tras el alta médica y el domingo rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

En su última homilía desde el mismo centro asistencial, León XIV agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y auxiliares— “por el trabajo que realizan a diario cuidando a los enfermos y sus debilidades, y especialmente por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”.

En lo que hace a la visita a la Argentina, en las últimas horas el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, expresó que la realización de la gira está totalmente condicionada a la evaluación médica del Pontífice.

