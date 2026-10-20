Un gremio docente rechazó el 6% de Kicillof y anunció un paro de 48 horas

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió en su Congreso de delegados el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof y definió la realización de un paro docente de 48 horas en las escuelas bonaerenses.

La primera jornada de huelga se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, afectando el dictado de clases en los establecimientos de gestión pública.

"La situación salarial es agobiante", había manifestado en la previa la titular de la entidad gremial, Liliana Olivera, en referencia al impacto de la dinámica inflacionaria sobre los haberes de los trabajadores de la educación.

Cómo es la propuesta salarial rechazada por la FEB

#Salarios 💰🏛️ Paritarias: la Provincia ofreció un 6 % de aumento a estatales y docentes en dos tramos El Gobierno de Axel Kicillof presentó una nueva propuesta salarial para los trabajadores estatales y docentes bonaerenses: un incremento total del 6 % dividido en dos tramos. La oferta fue formalizada durante las negociaciones paritarias y ahora deberá ser evaluada por las organizaciones sindicales. 📌 Primer tramo: la Provincia propuso un 3 % de aumento para octubre, como parte de la recomposición salarial. 📌 Segundo incremento: la oferta contempla otro 3 % para noviembre, completando así la suba planteada en la mesa de negociación. 📌 Estatales y docentes: la propuesta alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 y al sector educativo bonaerense. 📌 Definición sindical: los gremios analizarán el ofrecimiento en sus respectivas instancias orgánicas antes de comunicar si lo aceptan o lo rechazan. 🛒💲 La discusión salarial se desarrolla en un escenario en el que los sindicatos vienen reclamando que los ingresos no pierdan terreno frente a la inflación y el aumento del costo de vida. La evolución de los precios continúa siendo una de las principales variables observadas en cada instancia de negociación entre el Ejecutivo bonaerense y los representantes de los trabajadores. 💶💷 Desde la administración provincial, en tanto, las negociaciones están atravesadas por la situación fiscal y la evolución de los recursos disponibles, en un contexto de fuertes disputas con el Gobierno nacional por los fondos destinados a Buenos Aires. 👉 https://t.co/YsuYoTZTgC 💬 ¿Considerás suficiente la propuesta salarial del 6 % en dos tramos presentada por la Provincia? #Paritarias #Estatales #Docentes #ProvinciaDeBuenosAires #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 16, 2026

La oferta formalizada por la administración provincial establece una recomposición del 6% distribuida en dos tramos:

3% en octubre (tomando como base de cálculo los salarios de septiembre).

3% en noviembre .

Cláusula de reapertura de la negociación paritaria en diciembre de 2026.

A pesar de la negativa de la FEB, la postura del gremio se dio en el marco de una fuerte división interna dentro del frente sindical.

Postura contrapuesta con SUTEBA y el Frente de Unidad

A diferencia de la decisión adoptada por la FEB, los demás sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense se inclinaron por la aceptación de la pauta salarial oficial:

SUTEBA: El gremio conducido por Roberto Baradel aprobó el 6% ofrecido por la Provincia.

AMET, SADOP y UDOCBA: También dieron el visto bueno al esquema propuesto por el Ejecutivo provincial.

De esta manera, la FEB quedó como la única organización docente que llevará adelante la medida de fuerza de 48 horas en las escuelas bonaerenses a partir de este jueves.