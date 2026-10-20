martes 20 de octubre de 2026 - Edición Nº4595

Gremiales | 20 oct 2026

CONFLICTO

Un gremio docente rechazó el 6% de Kicillof y anunció un paro de 48 horas

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) no aceptó el aumento en dos tramos propuesto por la Provincia y confirmó la primera medida de fuerza para este jueves 22 de octubre. Se diferenció del SUTEBA y los demás gremios, que sí aprobaron la oferta.

Nuevo paro docente contra la oferta salarial de la Provincia.
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La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió en su Congreso de delegados el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof y definió la realización de un paro docente de 48 horas en las escuelas bonaerenses.

La primera jornada de huelga se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, afectando el dictado de clases en los establecimientos de gestión pública.

"La situación salarial es agobiante", había manifestado en la previa la titular de la entidad gremial, Liliana Olivera, en referencia al impacto de la dinámica inflacionaria sobre los haberes de los trabajadores de la educación.

Cómo es la propuesta salarial rechazada por la FEB

La oferta formalizada por la administración provincial establece una recomposición del 6% distribuida en dos tramos:

  • 3% en octubre (tomando como base de cálculo los salarios de septiembre).

  • 3% en noviembre.

  • Cláusula de reapertura de la negociación paritaria en diciembre de 2026.

A pesar de la negativa de la FEB, la postura del gremio se dio en el marco de una fuerte división interna dentro del frente sindical.

Postura contrapuesta con SUTEBA y el Frente de Unidad

A diferencia de la decisión adoptada por la FEB, los demás sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense se inclinaron por la aceptación de la pauta salarial oficial:

  • SUTEBA: El gremio conducido por Roberto Baradel aprobó el 6% ofrecido por la Provincia.

  • AMET, SADOP y UDOCBA: También dieron el visto bueno al esquema propuesto por el Ejecutivo provincial.

De esta manera, la FEB quedó como la única organización docente que llevará adelante la medida de fuerza de 48 horas en las escuelas bonaerenses a partir de este jueves.

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