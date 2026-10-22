Kicillof defendió las PASO y acusó a Milei de “manipular el sistema electoral”

En el marco del debate por la reforma política y el esquema comicial para los próximos turnos electorales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió de manera contundente a la necesidad de mantener las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027.

Durante sus declaraciones, el mandatario provincial cruzó de forma directa al presidente Javier Milei por pretender dejarlas sin efecto, advirtiendo que la medida responde a un cálculo político enfocado en la reelección del oficialismo.

"Sacar las PASO es lo que beneficia a Milei"

#LealtadPeronista 🇦🇷 Kicillof desafió a Milei y aseguró que el peronismo volverá a gobernar en 2027 El gobernador bonaerense encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en González Catán, partido de La Matanza, y llamó a construir una alternativa política para las próximas elecciones presidenciales. 🗣️ “El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, afirmó Axel Kicillof. Además, cuestionó la relación del Gobierno nacional con Estados Unidos y lanzó una crítica directa a Javier Milei: “La Argentina no puede recibir órdenes de nadie ni tener de presidente a un ‘che, pibe’ del presidente de los Estados Unidos”. Durante el acto, que contó con la presencia de Verónica Magario y Fernando Espinoza, el mandatario bonaerense también convocó al peronismo a actualizar su doctrina y mantener sus principios históricos. 📌https://t.co/qOt1v8d2an #AxelKicillof #DíaDeLaLealtad #Peronismo #JavierMilei #Política #LaMatanza #BuenosAires #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 17, 2026

Con definiciones tajantes, Kicillof remarcó que la eventual suspensión o derogación del sistema de primarias responde a una maniobra diseñada desde el entorno del Poder Ejecutivo para perjudicar al espacio opositor.

“Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei. Después podemos dar cualquier otra discusión”, planteó el jefe del Estado provincial. Asimismo, reveló que mantuvo conversaciones con diversos referentes de la oposición para unificar criterios frente al proyecto oficial.

"Cuando nos reunimos con diferentes sectores, lo que hablamos fue que había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei", aseveró.

La acusación de un plan reeleccionista

Por otro lado, el gobernador bonaerense vinculó la intención de derogar las primarias con los recientes movimientos internos dentro del Gabinete nacional y la estrategia política del oficialismo.

"Desde que cayó (Manuel) Adorni, el Gobierno se está dedicando a una sola cosa, que es la reelección de Milei. Están viendo cómo lograrla. Y entre una de esas cosas está la eliminación de las PASO", sostuvo.

Para finalizar, Kicillof ironizó sobre las mesas de decisión dentro de La Libertad Avanza respecto al escenario comicial:"Milei se juntó con sus consultores, sus encuestadores, y les dijo: ‘Para que me vaya bien a mí, tengo que sacar las PASO’", concluyó.