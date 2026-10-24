“Este fallo es una vergüenza”: la oposición objetó la “impunidad” de la Justicia a Milei

Luego de que la Justicia federal dictara este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación por la criptomoneda $Libra, desde el Congreso se levantaron duras voces de rechazo contra el dictamen emitido en Comodoro Py.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien se desempeñó como presidente de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA en la Cámara de Diputados, publicó un contundente video en sus redes sociales donde calificó la resolución judicial como una maniobra orientada al archivo del expediente.

"El juez federal Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano acaban de dar impunidad a Milei, su hermana y a todos los involucrados en la estafa Libra. Los sobreseyeron y cerraron la causa. En todo este tiempo no citaron a una sola persona a prestar declaración indagatoria; escondieron y desecharon pruebas y trabaron todo avance", afirmó el legislador opositor.

$LIBRA: Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa. https://t.co/zLusGGekWB — maxi ferraro (@maxiferraro) October 23, 2026

Cuestionamientos a la actuación del fiscal y la exclusión de querellas

En su descargo, Ferraro remarcó que el mes pasado se concretó la exclusión procesal de los querellantes, un paso que entorpece la posibilidad de apelar la medida tomada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8.

Asimismo, el diputado cuestionó de manera directa el rol del fiscal Eduardo Taiano, señalando que fue el propio Ministerio Público el que requirió el cierre de la investigación:

"El fiscal Taiano, que tenía que velar por el interés general de todos nosotros y el deber de investigar, es quien solicitó el sobreseimiento. Está claro que estamos frente a una operación judicial planificada para el encubrimiento y la impunidad. Acá nunca explicaron ni se les exigió que expliquen las decenas de reuniones de los promotores en Casa Rosada y Olivos, ni las transacciones previas y posteriores. Este fallo es una vergüenza", remató.

#Criptoestafa ⚖️🪙 Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei por inexistencia de delito El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa penal iniciada tras el lanzamiento y difusión del token $Libra. La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano. 📌 El magistrado consideró que los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal” ni constituyen un delito penal. 📌 El sobreseimiento también alcanzó a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis. 📌 La investigación incluyó pericias digitales, análisis de movimientos financieros y trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana. 📌 El expediente quedó definitivamente cerrado ante la ausencia de querellantes habilitados para apelar la decisión. 💸💸 La causa se había iniciado luego del lanzamiento de $Libra, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el proyecto desde su cuenta de X. La cotización del activo pasó en pocos minutos de US$ 0,01 a un pico cercano a los US$ 5 y posteriormente sufrió un abrupto desplome. 🤔 Según los denunciantes, un grupo reducido de billeteras virtuales retiró alrededor de US$ 100 millones, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas. Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que hubiera inducido a los inversores a adquirir el activo. 👉 https://t.co/8XNTOIWyVZ 💬 ¿Qué lectura hacés del cierre judicial de la causa $Libra? #Libra #JavierMilei #KarinaMilei #Justicia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 23, 2026

El antecedente del informe en la Cámara de Diputados

El reclamo de la oposición cobra peso institucional tras el trabajo realizado por la Comisión Investigadora de la Cámara Baja. A fines de agosto de 2025, Ferraro asumió la conducción de dicho cuerpo legislativo con el objetivo de analizar el origen de los fondos, la trama de contratos y los presuntos perjuicios a inversores tras el lanzamiento del activo digital el 14 de febrero de 2025.

En marzo de 2026, la comisión expuso su informe final en el Congreso, donde se detallaron transferencias sospechosas,presunto uso de información privilegiada y contrataciones vinculadas a la promoción del token. A lo largo del proceso parlamentario, los legisladores denunciaron la negativa sistemática de funcionarios del Poder Ejecutivo a prestar testimonio ante el Congreso, llegando a solicitar la intervención de la Justicia para forzar sus comparecencias.