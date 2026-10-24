Carlos Bianco: “Milei está destruyendo la Argentina en todo sentido”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, admitió que el peronismo carece de una conducción nacional, liderazgo que recién podrá resolver cuando vuelva a ocupar la Presidencia de la Nación. Además, se refirió a las candidaturas para el año venidero y renovó críticas al rumbo de la gestión libertaria.

“Hoy el peronismo tiene distintos sectores tanto a nivel provincial como nacional y creo que no hay una conducción unificada. Recién va a volver a tenerla cuando tenga un presidente nacional”, evaluó el funcionario en el ciclo de entrevistas del diario La Capital y Canal 8 de Mar del Plata.

En este sentido, indicó que “nosotros tenemos nuestro propio sector, acá en la provincia de Buenos Aires, lo estamos llevando al resto del país, que es el Movimiento Derecho al Futuro, y nuestra conducción es Axel Kicillof. Después hay otros sectores que tienen conducciones distintas, el Frente Renovador, Sergio Massa, La Cámpora y otros sectores”.

Consultado por el encuentro entre Kicillof y otros referentes del justicialismo, Bianco manifestó que lo “único” que le comentó el gobernador “es que fue una buena reunión”.

“Después el lunes tendré detalles. Me parece positivo que los distintos sectores del peronismo se puedan juntar para ir organizándose en vistas al año próximo, que será año electoral”, insistió.

📺En #AgendaReal , Carlos Bianco habló de la reunión entre Axel, Massa y Máximo. 🎙️"Es positivo que los distintos sectores del peronismo se junten para organizarse de cara al año electoral" LA NOTA https://t.co/lCUry1JoN2 @Kicillofok @SergioMassa @Carli_Bianco @la_campora https://t.co/3TinYaelCi — Mi8 (@canal8mdp) October 23, 2026

Acto seguido, manifestó que “hay un nivel de ansiedad, probablemente por la situación tan caótica, tan crítica de nuestro país, cuando todavía falta mucho”. Al respecto, sostuvo que el mecanismo más adecuado para resolver las diferencias internas son las elecciones primarias.

“Hoy están vigentes las PASO y yo creo que es el mejor método posible en este contexto. Que sea la gente quien defina las candidaturas. Si no están las PASO, habrá que desarrollar un método, crear un método, que podrá ser una discusión, un debate, una elección interna”, enfatizó.

La candidatura presidencial de Kicillof

“Hasta hace poco había una moda de decir que Axel se adelantó a las circunstancias, que iba a terminar como (Horacio Rodríguez) Larreta. Y ahora la moda es decir que Axel es un tibio, que no se lanza como candidato ¿Pero cómo era? ¿Que se había larretizado porque había lanzado antes o que ahora es tibio porque no lanza?”, contrastó.

Luego puso de relieve que “este no es el año de la candidatura. La vamos definir el año próximo y este año vamos a construir políticamente”.

“Cualquier candidatura tiene que estar, no sé si respaldada, pero sí validada por todos los sectores, a través de algún mecanismo. Por ejemplo, de una PASO”, sumó y aseveró que de la construcción “tiene que participar el sector de Cristina, el sector de Massa, el sector de Grabois, los sectores de los gobernadores”.

“Esta vez no es cuestión de que nos sentemos tres personas, cuatro o cinco en torno a una mesa, nos pongamos de acuerdo y lancemos una candidatura”, aclaró.

En torno a la férrea postura kirchnerista de intentar la postulación de Cristina Fernández de Kirchner hasta las últimas consecuencias, analizó: “Ellos han dicho que la candidata es Cristina y yo digo que ojalá todos los sectores puedan expresar sus candidaturas y veamos quiénes son efectivamente el año próximo”.

La Argentina de Milei

“Lo más urgente es un programa de reconstrucción de la Argentina. Este mandato de Milei está destruyendo la Argentina en todo sentido”, aseguró.

“La gente no llega a fin de mes, el día 20 no tiene más plata. Y eso le pasa a todo el mundo, al pobre, a la clase media e inclusive a las clases más acomodadas que tenían un determinado perfil de consumo que ya ni siquiera pueden mantener”, remató.