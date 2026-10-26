Penúltimo papelón de España y el blindaje institucional

Por Jorge Asís (*)

Cayetana

La catástrofe coyuntural del Gobierno de Consultores que preside Javier Milei, Flatulencia de Buzo, difiere de la nostálgica catástrofe integral de 2001.

Un cuarto de siglo atrás, la figura del vicepresidente no existía.

Carlos -Chacho- Álvarez, Peronista Progresista, se había dejado arrastrar por la reproducción fantasiosa de otro 17 de octubre, pero blues.

Se quedaría al final triste y solo en el tango del Varela Varelita.

Sin embargo la institucionalidad argentina se encuentra hoy fuertemente blindada por la persistente señora vicepresidenta Victoria Villarruel, Cayetana (por Álvarez de Toledo).

Trasciende que la dama traicionada tiene identificado en la memoria los nombres del próximo gabinete imaginario, desde antes de cumplir con el juramento eventualmente protocolar.

Penúltimo papelón de España

“Está detonado”. “El pobre no da para más”.

Interpretación desastrosamente unánime del penúltimo papelón de España.

Aturde moralmente la palabra “vergüenza”. Derivó en una frontera.

El desborde de la agresiva venganza irracional logra que cueste sostener la permanencia legítima del cuento de la batalla cultural.

Para salvar la ropa íntima los libertarios pueden recurrir a la frivolidad oportunamente estratégica del Plan B que anuncia la desmarcada señora Patricia Bullrich, la Montonera del Bien.

O corresponde acaso asumir frontalmente el colapso que se viene con la desarticulación abrupta del Fenómeno.

En todo caso corresponde resignarse a la idea maléfica del retroceso que implica la vuelta al poder del peronismo que, mientras tanto, se ordena, y pone en movimiento cierta elegancia operativa.

Capos del peronismo

Los diez capos oficiales del peronismo masculino volvieron a autoconvocarse, esta vez en la embajada de La Pampa en Buenos Aires.

Cuidadosamente desconfiados, los jefes previamente se reunieron en agosto, para ensayar en el Hotel Emperador.

Contaron en la Casa de La Pampa con el agregado de Juan Manuel Olmos, doctor Puiggari, en representación del Triángulo de Acero Inoxidable del Peronismo Federal que conforma Puiggari con la señora Victoria Tolosa Paz, la Aplanadora (al fin una mujer), y el solvente diputado de Entre Ríos, Guillermo Michel, el Implacable.

Los presentes en la embajada entonces fueron once, con el gobernador hiper modernista Gildo Insfrán, desde Formosa, enchufado por Zoom.

Reticente siempre ante las emboscadas estuvo Axel, el Gótico, junto al adversario interno Máximo, En el Nombre del Hijo y de la Agencia de Colocaciones Cámpora.

Rivales amables que estuvieron con Sergio, el Profesional, conductor que volvió a entenderse fraternalmente con José Mayans, el Zorro, y con Germán Martínez, el Suficiente, representantes ambos de los respectivos diputados y senadores venerables.

Para entenderse con los cinco gobernadores peronistas que persisten desde La Rioja o Formosa o Tierra del Fuego, la Provincia del Pecado o la anfitriona La Pampa. Todos cruzados para mantener las PASO que exasperan al Premier Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón.

Resta finalmente Gerardo Zamora, el Ambidiestro que arrastra el enigma de “jugar”. Ampliaremos.

La mezquindad del presupuesto

Saben los once que el peronismo es otra vez la única alternativa viable.

Para serlo saben también que deben conservar el tesoro de la unidad. Soportarse y convivir sin emboscar al semejante aunque lo deseen con ínfulas. Y sin ser nunca posibles víctimas de las emboscadas de piratas como los que cargan de negativa irascibilidad las paranoias irritantes de Axel, que se resiste a ser conceptuado con el ejemplo de Alberto, poeta impopular.

La juntada contuvo el mérito de la operatividad para encarar preferiblemente los verdaderos problemas “de la gente”, como ahora se denomina al pueblo que se ajusta a la horrible mezquindad del presupuesto.

El dilema masivo de los miles de endeudados.

La calamidad concreta por el estado de las rutas.

Las contribuciones que atenúan los conflictos climáticos del Niño.

Las desgracias -en fin- administrativas de la discapacidad.

La epopeya, por último, de las PASO.

Estuvieron los jefes que debían estar. Faltó apenas el candidato presidencial Sergio Uñac, AntiMilei Perfecto que invariablemente será convocado para la tercera cumbre que los acerque, en efecto, al poder.



(*) Periodista y escritor