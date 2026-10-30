El PRO volvió a diferenciarse de Milei tras el triunfo de Lula: “Vínculo histórico y permanente”

El PRO felicitó a Lula da Silva por su histórico triunfo en la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil, refrendando lo dicho a título personal por el presidente de la fuerza amarilla, Mauricio Macri.

“El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”, puntualizó el partido.

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral. — PRO (@proargentina) October 26, 2026

Del mismo modo, consignó que “nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”.

“Felicitamos a Lula y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, completó el PRO, en una clara diferencia con el Gobierno de Javier Milei, el único de toda la región que no se expresó públicamente sobre el balotaje.

En otro posteo, el PRO puso de relieve que “Brasil ya eligió, Israel vota hoy y en las próximas semanas votan Estados Unidos y España. Cada elección redefine prioridades y alianzas”.

Brasil ya eligió, Israel vota hoy y en las próximas semanas votan Estados Unidos y España. Cada elección redefine prioridades y alianzas. La Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos. https://t.co/Ece73d52cB — PRO (@proargentina) October 27, 2026

“La Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”, finalizó.