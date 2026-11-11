El Papa movilizó multitudes y le dio oxígeno al turismo en Argentina

La visita del Papa León XIV generó un movimiento turístico extraordinario en la Argentina, combinando peregrinaciones religiosas, viajes de corta duración, desplazamientos internacionales y turismo tradicional. Las celebraciones religiosas convocaron multitudes y movilizaron contingentes de distintas provincias, mientras que los feriados habilitaron escapadas recreativas hacia destinos de playa, sierras y ciudades.

El acontecimiento tuvo como principales epicentros a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su impacto se extendió hacia otras localidades a través de la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

A continuación, los datos del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana y los feriados papales en todo el país.

Turismo religioso: el principal motor del movimiento

Ciudad de Buenos Aires: Con una convocatoria multitudinaria, la misa celebrada el lunes 9 concentró a 2,5 millones de personas. El Ente de Turismo de la Ciudad estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas.

El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%. La Ciudad complementó las celebraciones religiosas con visitas guiadas gratuitas por los circuitos papales de Monserrat y Flores, recorridos vinculados con Mama Antula y propuestas de turismo histórico y religioso.

En los alrededores del Monumento a los Españoles se dispusieron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks, distribuidos en siete puntos para atender a los fieles que asistieron a la misa. Además, unos 90 restaurantes, bares y locales gastronómicos se sumaron a la iniciativa “Menú Papa León”, con descuentos y promociones especiales desde el viernes 6 hasta el jueves 12 de noviembre. La propuesta buscó extender el impacto de la visita papal al sector gastronómico y estimular el consumo de vecinos y turistas durante toda la semana.

#VisitaPapal 📱🙏 León XIV alertó a los jóvenes por las redes sociales y los “ídolos que arrebatan la vida y libertad” Ante una multitud de jóvenes en Buenos Aires, el papa León XIV lanzó una fuerte advertencia sobre la obsesión por el éxito, el dinero, la apariencia y la popularidad, y pidió no dejarse atrapar por aquello que termina condicionando la libertad y las relaciones con los demás. 📌 Más de un millón de personas participaron de la Vigilia de Oración en el Monumento a los Españoles. 📌 “También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración”, advirtió León XIV al mencionar el éxito a cualquier precio, el dinero, la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer. 📌 El Papa alertó que la necesidad de aprobación puede llevar a “mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. 📌 También mencionó la pornografía y las sustancias entre los consumos que pueden convertirse en negocios que terminan generando esclavitud. 🧒🏼👧🏽👦🏻 Durante el encuentro, León XIV escuchó testimonios de jóvenes atravesados por experiencias de adicción, vulnerabilidad, vocación religiosa y compromiso social. Frente a esas historias, insistió en un mensaje de esperanza: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”. 🗣️✝️ El Pontífice llamó además a las comunidades religiosas a mantener sus puertas abiertas para quienes llegan con dudas, heridas o preguntas. Y cerró convocando a los jóvenes a llevar ese mensaje a sus ciudades, pueblos y periferias bajo una consigna concreta: “¡Vayan y anuncien!”. 👉 https://t.co/kYlwWEabpi 💬 ¿Creés que las redes sociales y la búsqueda permanente de aprobación están afectando la libertad de los más jóvenes? #LeonXIV #Jovenes #RedesSociales #IglesiaCatolica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 11, 2026

La agenda de la visita del papa León XIV en la Ciudad incluyó, el martes 10, una vigilia encabezada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, que según estimaciones reunió a cerca de un millón de jóvenes.



Córdoba: La misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la ciudad capital rondó el 60%, aunque muchos establecimientos estuvieron al 100%, especialmente los de alta gama. Unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre.

Según Airbnb, las búsquedas de hospedaje en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, mientras que en Villa Carlos Paz las reservas superaron el 70%. El movimiento también se reflejó en el transporte terrestre: la Terminal de Ómnibus triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con feriados de alta demanda, con contingentes llegados desde Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. Solo desde La Rioja viajaron más de 6.700 personas, de acuerdo con la policía de esa provincia. La dimensión económica del acontecimiento se reflejó en su organización.

¡CÓRDOBA VIVE UNA JORNADA HISTÓRICA! 🇦🇷🇻🇦 Miles de cordobeses acompañaron el paso del #PapaLeón por la Av. Colón primero y luego por Av. Gral Paz y Vélez Sarsfield hasta el Arzobispado sobre Hipólito Yrigoyen. Banderas, aplausos y mucha emoción marcaron una bienvenida que quedará en la memoria de toda la provincia. #ElPapaEnCórdoba — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) November 10, 2026

El costo total del operativo fue estimado en $ 23.000 millones, de los cuales el Gobierno provincial destinó $ 9.300 millones a los preparativos, de modo que unos $ 13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado.

Luján: la ciudad se preparó para recibir a 2 millones de fieles en la misa del miércoles 11. Según datos municipales, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%.

Turismo tradicional: las escapadas también tuvieron protagonismo

El efecto de los feriados extraordinarios no quedó limitado a las celebraciones religiosas. Una parte de los viajeros aprovechó el descanso para realizar escapadas recreativas, especialmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos. La Costa Atlántica bonaerense mostró resultados positivos y permitió identificar un segundo motor del movimiento turístico: la combinación de buen clima, actividades culturales, encuentros deportivos y viajes de último momento.

El calendario de feriados condicionó los desplazamientos. Mientras el lunes 9 fue feriado en todo el país, los descansos adicionales no tuvieron el mismo alcance territorial. Esa diferencia amplió las posibilidades de permanencia en algunos distritos, pero en buena parte del interior predominaron las escapadas breves, concentradas entre el sábado y el lunes.

Los resultados mostraron una marcada heterogeneidad territorial. Mientras algunos destinos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, otros registraron niveles moderados, incluso inferiores al 40%. Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron en conjunto un impacto económico superior a los $ 34.300 millones.

El perfil de los desplazamientos también fue particular: se combinaron estadías cortas, reservas de último momento y una fuerte presencia de viajeros de cercanía. Además, una parte importante de quienes asistieron a las celebraciones religiosas viajó y regresó en el día. Por eso el movimiento benefició al transporte, la gastronomía y el comercio sin traducirse necesariamente en una expansión equivalente de las pernoctaciones.

⛱️ Hay lugares que nunca dejan de ser un buen plan, ¡y la playa es uno de ellos! ¿Sos de los que la disfrutan todo el año? https://t.co/BX4Ve0gdzd — Turismo Mar del Plata (@mardelplata) November 9, 2026

El fin de semana dejó, así, dos dinámicas simultáneas. Por un lado, una movilización religiosa excepcional, con grandes contingentes hacia los principales escenarios de la visita papal. Por otro, un turismo recreativo que aprovechó el descanso para realizar escapadas, aunque con resultados desiguales entre destinos. La experiencia volvió a mostrar que los grandes acontecimientos pueden dinamizar las economías locales, aunque su impacto turístico depende de la permanencia de los visitantes y del consumo que realizan durante el viaje.

Postales del fin de semana

Fue la primera visita de un papa a la Argentina desde la de Juan Pablo II, en 1987. La misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, con 2,5 millones de personas, se convirtió además en la más multitudinaria del pontificado de León XIV.

Cinco vuelos para mover una comitiva. Aerolíneas Argentinas operó cinco vuelos especiales. El domingo 8 llegaron dos desde Montevideo: un Boeing 737 MAX 8 con la comitiva y, media hora más tarde, un carguero dedicado exclusivamente al equipaje. El martes 10 la compañía cubrió la ida y la vuelta a Córdoba, y el miércoles 11 la despedida hacia Lima en un Airbus A330-200. El presidente de la empresa acompañó los traslados.

El delivery religioso más grande del país. Alimentar al operativo requirió 100.000 raciones en ocho días, 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, con 40 toneladas de alimentos, según un relevamiento de la consultora Focus Market. El pico de demanda coincidió con las misas de Córdoba y Luján, los días martes y miércoles.

Casi 50.000 personas trabajando. Entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios, el operativo movilizó a casi 50.000 trabajadores: 16.680 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 30.000 en la provincia. El dispositivo sanitario bonaerense incluyó 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

La remera del Papa costó $ 19.000. El merchandising se convirtió en un rubro en sí mismo, con precios que fueron desde $ 3.790 hasta $ 19.000. La remera sublimada encabezó la lista, seguida por gorras a $ 16.900, packs de souvenirs a $ 15.000, rosarios a $ 14.990 y bustos a $ 13.713. La opción más accesible fue el combo de botella y taza, a $ 3.790. Los buzos oficiales llegaron a $ 70.000, muy por encima de lo que ofrecían los puestos informales.

Trenes de madrugada y 24.000 SUBE gratuitas. El transporte público tuvo un operativo extraordinario para acompañar las celebraciones. Trenes y colectivos circularon con frecuencias de días hábiles durante los feriados, se incorporaron servicios ferroviarios nocturnos y el ramal Moreno-Mercedes del Sarmiento triplicó su frecuencia para facilitar el acceso a Luján. Además, se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios de la organización.

Los peregrinos de San Juan se identificaron con una gorra. La Arquidiócesis de San Juan organizó una iniciativa para que los peregrinos de la provincia pudieran reconocerse entre las multitudes. La gorra identificatoria se ofreció a través de una plataforma con pagos por Mercado Pago y entregas organizadas desde el 25 de octubre. La propuesta acompañó los viajes de contingentes sanjuaninos, principalmente hacia Córdoba.

Estacionamientos gratuitos y micros para los peregrinos. El operativo bonaerense contempló playas de estacionamiento gratuitas y servicios de traslado en micros hacia los predios de las celebraciones. También se organizaron trenes y colectivos especiales para facilitar el acceso de los fieles y reducir la circulación de vehículos particulares en las zonas de mayor concentración.

Los paquetes religiosos abrieron un nuevo mercado para las agencias. La visita papal generó una oferta específica de excursiones y viajes organizados. Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $ 105.000, mientras que las alternativas con alojamiento partían desde $ 140.000. En San Juan, las agencias ofrecieron paquetes de entre $ 300.000 y $ 400.000 por persona. La diversidad de precios reflejó las diferencias de distancia, duración y servicios incluidos, y convirtió a las peregrinaciones en una oportunidad comercial para agencias y empresas de transporte.

#Escándalo 😡🔥 Misa de León XIV: exigen explicaciones por la carpa VIP para la “farándula oficialista” La presencia de empresarios, influencers, famosos y comunicadores en un sector VIP durante la ceremonia encabezada por León XIV en el Monumento a los Españoles llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para conocer quién decidió las invitaciones, bajo qué criterios y quién afrontó los gastos. 📌 Paulón denunció que se montó un sector VIP con catering mientras “cientos de periodistas” acreditados quedaron afuera. 📌 El proyecto exige identificar a las personas invitadas a los sectores VIP y preferenciales, qué organismo cursó cada invitación y en qué carácter participaron. 📌 También reclama conocer los criterios y protocolos utilizados para seleccionar a los invitados y los cupos asignados a Nación, Ciudad, Iglesia, Nunciatura y contratistas. 📌 El pedido apunta además al costo total de la misa y la vigilia, con el detalle de proveedores, y específicamente al servicio de catering VIP contemplado en la contratación. 🏛️🤔 Entre los interrogantes planteados aparece una diferencia que Paulón pide aclarar: el proyecto menciona aproximadamente 4.000 invitados VIP estimados en el pliego de contratación frente a los 250 que, según la información citada por el legislador, correspondían a Nación y Ciudad. 🗣️🫵🏻 El diputado socialista solicitó que el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, den explicaciones. El pedido también busca determinar qué fundamento de interés público tuvieron las invitaciones a figuras del espectáculo, la moda y los medios y si esas personas desempeñaron algún rol durante la ceremonia. 👉 https://t.co/EUBwZO6XAj 💬 ¿Creés que el Gobierno debería informar públicamente quiénes accedieron al sector VIP, bajo qué criterio y quién pagó los gastos? #LeonXIV #EstebanPaulon #Congreso #VisitaPapal #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2026

Luján amplió su capacidad de alojamiento más allá de los hoteles. Ante la llegada prevista de peregrinos, el municipio habilitó un registro de viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos. La plataforma oficial publicó más de mil opciones de alojamiento en Luján y localidades cercanas, aunque esa cantidad no equivale a reservas concretadas. La iniciativa permitió incorporar oferta alternativa y facilitar el contacto directo entre visitantes y prestadores.