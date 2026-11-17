El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo, alertó que el modelo económico de Javier Milei “lleva cada vez a más argentinos y argentinas a la pobreza”, pero “no se puede esperar nada diferente cuando lo demuestran en acciones concretas que están llevando al país a un abismo”.

El dirigente vidriero sostuvo que la administración libertaria está “rompiendo el entramado productivo con la cantidad de pérdida de puestos de trabajo, ya no solamente del sector industrial, sino del sector de servicios y comercio”.

“¿Qué clase de confianza pueden generarle al mercado, como ellos tanto se jactan, cuando prácticamente todos los días en Argentina el mercado se deprime? Hay una recesión profunda. Estamos teniendo inflación en dólares porque el costo de vida en Argentina es altísimo. Ya no hay salario que alcance”, puntualizó el referente sindical.

En declaraciones a Radio La Red puso de relieve que “la expectativa laboral es prácticamente cero porque no se genera trabajo. Nos vinieron a plantear que con la reforma laboral se iban a generar miles y miles de puestos de trabajo. No se generan puestos y el poco trabajo que se genera es indirecto, es informal”.

“Estamos en el peor de los mundos en Argentina. Está a la vista de propios y extraños. Más allá de esta venida del Papa, que dejó reflexiones muy profundas, lamentablemente vemos un Gobierno que lo único que hace, día a día, es profundizar la crisis”, insistió Jerónimo.

Diálogo lejano

Por otra parte, el triunviro de la CGT dijo que “estamos esperando” el llamado del Gobierno, pues “tiene la obligación de construir un ámbito de diálogo”.

“Dialogar no significa ceder, significa ir a negociar y resolver los problemas estructurales que está habiendo en Argentina. El problema es que este Gobierno no cree en el diálogo. Nosotros, desde el primer momento, dijimos que estamos dispuestos a que nos convoquen a una mesa donde podamos llevar todos los problemas que está viviendo el mundo del trabajo. Creo que es una oportunidad por el mensaje que dejó el Papa en Argentina, no solamente por el mundo del trabajo, sino por los discapacitados y los jubilados, cuando muy claramente planteó que la economía tenía que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía”, anexó.

Rumbo a 2027

De todas maneras, consideró que “en la medida en que no se recepcionen y no sean escuchados los pedidos, ya no solamente del sector del mundo del trabajo, sino de la ciudadanía en su conjunto, seguramente se va a profundizar la conflictividad”.

“No solamente que el Gobierno no escucha, sino que se desentiende de los problemas que vive la gente día a día: el endeudamiento familiar, el financiamiento universitario, la falta de trabajo y todo lo que generan las medidas que lleva adelante este Gobierno con su modelo económico, que lo único que está haciendo es destruir la matriz productiva en Argentina”, cerró.