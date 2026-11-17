El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, confirmó que su espacio político realiza encuestas presenciales cada seis meses para evaluar la gestión y conocer la opinión de los vecinos. El relevamiento, realizado por una consultora de Olavarría, también se inscribe en un escenario de análisis de dirigentes y posibles candidaturas. Mientras tanto, el alcalde recibió al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, a quien definió como su referente político, y reconoció que existen posibilidades de que vuelva la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. Sin embargo, anticipó que, en principio, no buscaría un nuevo mandato y reivindicó la alternancia.

Santilli, una visita con significado político

La llegada del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, a Coronel Pringles dejó algo más que una fotografía institucional. Para Lisandro Matzkin significó una señal de respaldo político y de cercanía con uno de los principales referentes del espacio que integra.

En una entrevista con ANDigital, el intendente explicó que Santilli decidió viajar a pesar de que la inauguración del Polideportivo del Balneario Municipal había sido postergada por las condiciones climáticas.

“Es un amigo, es mi líder político, mi referente político”, sostuvo Matzkin, quien recordó que el funcionario nacional había asumido en 2023 el compromiso de acompañarlo cuando la obra estuviera terminada.

El jefe comunal destacó también la intervención de Santilli para conseguir un aporte nacional que permitió adquirir el piso deportivo y el equipamiento del establecimiento, una inversión que calificó como muy importante.

La visita tuvo una particularidad: Santilli llegó en un vuelo de línea a Bahía Blanca y desde allí se trasladó a Pringles, para regresar durante la misma jornada a Buenos Aires.

“Se hizo un tiempo para cumplir con su promesa”, remarcó el intendente, quien interpretó el gesto como un respaldo tanto a la gestión municipal como a su construcción política.

Consultado sobre el futuro electoral de Santilli y sus posibilidades de convertirse en candidato a gobernador bonaerense, Matzkin fue contundente: “Creo que hay altísimas chances de que sea nuestro candidato a gobernador”.

De todos modos, aclaró que las decisiones dependerán de las necesidades del equipo político. “Cuando jugás en equipo, no siempre vas al lugar donde uno quiere y desea, sino a donde lo necesite”, señaló.

Encuestas, gestión y movimiento en el tablero político local

Otro de los puntos de la conversación estuvo relacionado con las mediciones de opinión que viene realizando el oficialismo en Coronel Pringles. Matzkin confirmó que su espacio político financia estos relevamientos con recursos partidarios y no con fondos municipales. Según explicó, se realizan cada seis meses y permiten conocer la percepción de los vecinos sobre la administración local, el Gobierno provincial y la gestión nacional.

La encuesta presencial, llevada adelante por una consultora de Olavarría, también forma parte de los movimientos de evaluación política que se producen en la antesala de los próximos compromisos electorales.

En ese contexto, el relevamiento habría contemplado la imagen de al menos cuatro posibles precandidatos, con respuestas que habrían arrojado resultados favorables para el espacio gobernante.

El intendente explicó que las consultas permiten evaluar distintos aspectos de la administración, desde el funcionamiento del Hospital Municipal hasta el estado de las calles y los espacios públicos.

“Tenemos la percepción por el día a día, pero de esa manera, con un método científico, tenemos el dato justo”, explicó el alcalde.

También precisó que el procedimiento se realiza de manera presencial, con encuestadores identificados y aviso previo a la Policía. Al momento de la entrevista, el relevamiento ya había concluido.

La explicación de Matzkin sobre el financiamiento partidario no es un detalle menor, particularmente en un escenario donde las mediciones de opinión comienzan a adquirir mayor relevancia para las decisiones que deberá tomar el oficialismo.

Reelección indefinida

La discusión sobre la posibilidad de restablecer la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses también tuvo su lugar en la entrevista. Matzkin reconoció que existen posibilidades de que la Legislatura provincial avance con esa alternativa y vinculó el debate con las negociaciones políticas que podrían producirse alrededor del presupuesto bonaerense.

“Yo creo que existen chances de que vuelvan las reelecciones indefinidas”, afirmó. Sin embargo, su posición personal fue diferente. El intendente manifestó que está en desacuerdo con esa posibilidad y reivindicó la necesidad de alternancia en los gobiernos municipales.

La pregunta sobre si aprovecharía una eventual modificación de la legislación para buscar un nuevo período al frente de la Municipalidad de Coronel Pringles tuvo una respuesta que abre interrogantes sobre el futuro político del oficialismo. “En principio te digo que no. Vamos a evaluarlo con las reglas de juego del momento y con las necesidades políticas que tengamos”, respondió.

Matzkin insistió en que cree en la renovación y aseguró que su espacio cuenta con dirigentes en condiciones de sucederlo. “Nosotros tenemos una grilla de candidatos muy competitivos para sucederme”, afirmó, incluyendo tanto al Partido Vecinal como a Compromiso Pringles y sus aliados políticos.

“No le tememos a la renovación para nada”, agregó. La declaración deja planteado un escenario particular: mientras el oficialismo mide la opinión de los vecinos y analiza el posicionamiento de posibles candidatos, su principal referente asegura que no considera indispensable continuar al frente del Ejecutivo municipal, aun cuando pudiera tener la posibilidad legal de hacerlo.

La economía nacional y el futuro político

Durante la charla también hubo espacio para analizar la situación económica nacional, el aumento del riesgo país y las expectativas de los mercados.

Matzkin coincidió con las explicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la influencia del contexto internacional y de las incertidumbres políticas internas.

Para el intendente, la previsibilidad electoral y la existencia de reglas claras pueden contribuir a tranquilizar los mercados y favorecer las inversiones.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita un cambio de paradigma productivo y consideró que el interior del país tendrá un protagonismo creciente, particularmente por el desarrollo agropecuario, energético y minero.

También se refirió al clima político y a la necesidad de construir acuerdos. Al analizar el reciente mensaje del Papa sobre el diálogo y la unidad, consideró que las diferencias partidarias deben resolverse de manera civilizada.

“La pelea política no es gratis. Le cuesta a la ciudadanía”, sostuvo.

Una señal hacia el futuro

Entre la visita de un funcionario nacional al que considera su principal referente político, las mediciones periódicas de opinión y el debate sobre las reglas electorales bonaerenses, Matzkin dejó varias señales sobre el escenario que se avecina.

El intendente no confirmó una nueva candidatura y, por el contrario, manifestó que cree en la alternancia. Pero tampoco cerró definitivamente la puerta a evaluar las circunstancias políticas cuando llegue el momento.

Mientras tanto, su espacio continúa tomando el pulso de la opinión pública local y observando el posicionamiento de sus dirigentes. En una entrevista que comenzó con la visita de Santilli y terminó con una invitación a conocer el Polideportivo del Balneario Municipal, el jefe comunal dejó en claro que, aunque sostiene que la prioridad actual es la gestión y no la rosca política, el escenario electoral de Pringles ya forma parte de las evaluaciones del oficialismo.