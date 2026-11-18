A pocas horas de la trágica explosión en Remedios de Escalada, la provincia de Buenos Aires confirmó lo que el SUTEBA La Costa-General Lavalle venía denunciando: en 20 edificios escolares del distrito había fuga de gas activa.

El estremecedor dato surge del relevamiento realizado en el marco de la Avocación al Consejo Escolar dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a partir de la denuncia del sindicato ante la titular de la cartera, Flavia Terigi y ante la Cooperativa de Electricidad, Servicios y Obras Públicas de San Bernardo Limitada (CESOP).

Desde el 30 de agosto de 2026, la Avocación provincial es la responsable de garantizar escuelas seguras en materia de gas. Antes, esa responsabilidad era local. Y, según SUTEBA, no se cumplió. El universo relevado fue de 56 edificios escolares. De ese total, en 20 se detectó fuga de gas activa y se procedió a su reparación inmediata. Es el 40 % de las escuelas del distrito.

Cinco de esas fugas se detectaron antes de la llegada del avocador, a partir de la denuncia de SUTEBA y la comunidad ante CESOP: Jardín 904 de Mar del Tuyú, Primaria 3 de Las Toninas, Primaria 11 y Secundaria 14 de La Lucila del Mar, Primaria 13 de Santa Teresita y Escuela de Educación Especial 503 de Santa Teresita. La mayor cantidad de fugas de gas en 15 edificios escolares los detectó la propia Avocación.

Los números del riesgo

Las 20 fugas no son un dato abstracto. Detrás de cada edificio había niñas, niños, jóvenes y trabajadores de la educación adentro.

7 Jardines de Infantes afectados, con 1.022 estudiantes: 901 de San Clemente , 904 de Mar del Tuyú , 905 de La Lucila , 906 de Mar de Ajó , 908 de San Bernardo , 916 de Mar de Ajó y 917 de San Clemente.

, 904 de , 905 de , 906 de , 908 de , 916 de Mar de Ajó y 917 de San Clemente. 6 edificios de Primarias afectados, con 2.218 estudiantes: EP 3 de Las Toninas , PP 7 de San Bernardo, EP 8 de Mar de Ajó Norte, EP 11 de La Lucila del Mar, EP 12 de Mar de Ajó y EP 13 Santa Teresita.

, PP 7 de San Bernardo, EP 8 de Mar de Ajó Norte, EP 11 de La Lucila del Mar, EP 12 de Mar de Ajó y EP 13 Santa Teresita. 7 edificios de Secundarias y Técnicas afectados, con 4.340 estudiantes: EES 1 de Mar de Ajó, EES 7 de Las Toninas, EES 11 de Mar de Ajó, EES 13 de Mar del Tuyú, EES 14 de La Lucila del Mar, Técnica 1 de Santa Teresita y Técnica 2 de Mar de Ajó.

2 Escuelas de Educación Especial afectadas, con 478 estudiantes: Escuela de Educación Especial 501 de Mar de Ajó y Escuela de Educación Especial 503 de Santa Teresita.

Además, en la Primaria 16 de Santa Teresita la cocina debió ser clausurada porque no cumplía con la normativa vigente. Allí asisten 171 estudiantes.

En total, esto representa al menos 8.229 estudiantes y más de 1.500 trabajadores de la educación entre docentes y auxiliares.

Desde SUTEBA remarcan que las evacuaciones que se realizaron desde cada institución fueron preventivas y determinantes para salvaguardar la vida de la comunidad educativa. “Esto demuestra que la denuncia tenía fundamentos”, sostienen.

Lo que falta: el 83 % todavía necesita reparaciones. La primera etapa terminó con las fugas reparadas. Pero el problema no terminó.

En la segunda etapa, prevista para noviembre, diciembre, enero y febrero, se deberán realizar reparaciones y adecuaciones en el 83 % de los 56 edificios relevados, entre Jardines, Primarias, Secundarias, Especiales e Institutos de Educación Superior.

Es decir que ya no hay fugas activas, pero la mayoría de los edificios sigue necesitando obras para cumplir con la normativa vigente.

¿Quiénes debían garantizar escuelas seguras?

Para SUTEBA La Costa-General Lavalle, lo ocurrido no es solo un problema técnico. Es un problema de responsabilidades locales. Quienes debían garantizar escuelas seguras y no lo hicieron, según el sindicato, son:

La presidenta del Consejo Escolar, María Candela López, junto a sus consejeros escolares, responsables directos de las condiciones edilicias de cada escuela.

La jefa distrital, Laura Moramarco , máxima autoridad en el distrito en representación de la Dirección General de Escuelas.

, máxima autoridad en el distrito en representación de la Dirección General de Escuelas. Los inspectores distritales de Infraestructura Escolar, Martín Vázquez y Evelyn Marchesano , encargados de controlar y habilitar el estado de los edificios.

y , encargados de controlar y habilitar el estado de los edificios. El intendente Juan de Jesús, porque el Fondo de Financiamiento Educativo debe ejecutarse en un 40 % sí o sí en infraestructura, y dentro de ese 40 % la prioridad es la habitabilidad de las escuelas.

Vale mencionar que la jefa distrital es designada por la DGCyE pero con acuerdo del poder político local, en tanto que todos los consejeros escolares responden a De Jesús, ya que el único representante radical renunció.

“Cuando nos referimos a escuelas con fuga de gas, hablamos de que es peligroso estar en la escuela, habitar la escuela se vuelve un riesgo”, señalan desde el Consejo Ejecutivo Seccional del SUTEBA.

“¿Qué significa tener escuelas seguras?”, interrogan, para acto seguido contestar: “Que nuestros estudiantes puedan entrar sin miedo, que las y los docentes puedan enseñar, y las y los auxiliares trabajar sin poner en riesgo su vida”.

“La escuela tiene que ser un lugar de cuidado, no de peligro. Sin condiciones básicas como una instalación de gas segura no hay habitabilidad, y sin habitabilidad se vulnera el derecho a la educación”, sentenciaron desde el nucleamiento sindical conducido por Vanesa Lara Ramos.

Ante este panorama, el SUTEBA exige a la ministra Terigi “la intervención de todo el Consejo Escolar de La Costa y el desplazamiento de sus cargos de los inspectores de Infraestructura Escolar distrital, Martín Vázquez y Evelyn Marchesano”.

Del mismo modo, se reclama “el desplazamiento con investigación sumarial para la jefa distrital, Laura Moramarco, por no garantizar ni llevar adelante ninguna acción ni política de cuidado que garantice escuelas seguras”.

“Cuando denunciamos lo que hacemos es exigir que se cumpla con la ley, todo esto era evitable. Sabíamos que los recursos estaban, la provincia los había mandado. Prevenir es cuidar, y nosotros exigimos que se cuide a los chicos y que se cuide a quienes cuidan: los y las trabajadoras de la educación, y a los y las auxiliares”, cerró el sindicato.