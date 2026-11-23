La Municipalidad de La Plata llevó adelante la segunda edición de la Semana de la Música, una propuesta que se desarrolló del 14 al 22 de noviembre con espectáculos de artistas nacionales y locales, festivales y actividades culturales en distintos espacios de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, reunió a más de 220 mil personas y una amplia variedad de géneros y expresiones musicales, con propuestas destinadas a públicos de distintas edades y la participación de reconocidos intérpretes y talentos emergentes.

La programación comenzó en las escalinatas de la Catedral con Traigo un pueblo en mi voz, un homenaje a Mercedes Sosa que contó con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección de Popi Spatocco.

Las actividades continuaron en el Camping Municipal con Posta Querandíes – Tradición e Identidad, una jornada dedicada al folklore que reunió a artistas como Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros y Milena Salamanca, entre otros, además de propuestas de danza, una feria de artesanos y un patio de comidas típicas.

Por su parte, Plaza Rocha fue escenario de la final del concurso municipal La Plata Rock, donde Yasar se consagró como ganador y Voltage y El Tío Valen obtuvieron el segundo y el tercer puesto; mientras que el Teatro Municipal Coliseo Podestá recibió una gala lírica con la participación de la Orquesta de la Universidad Nacional de Lanús y cantantes del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

El tango también tuvo su espacio con una milonga en la glorieta de Plaza San Martín, que incluyó la presentación de la Orquesta Raúl Gaggiotti, clases abiertas y el homenaje Cátulo 120 años.

Gran celebración por el aniversario

Uno de los momentos centrales de la Semana de la Música fue la celebración del 144° aniversario de La Plata, que tuvo lugar el jueves 19 de noviembre en Plaza Moreno con una programación que reunió a destacados artistas nacionales y locales.

La jornada contó con las presentaciones de Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita e Isla Mujeres, además de un homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense.

La celebración también incluyó la participación de Voltage y El Tío Valen, bandas que consiguieron el segundo y el tercer puesto en el certamen La Plata Rock y tuvieron la oportunidad de compartir escenario con reconocidos referentes de la música nacional.

Jazz y música emergente para el cierre

La programación continuó con el Festival de Jazz La Plata Capital, que reunió a destacados exponentes del género en el Coliseo Podestá y el Salón Dorado del Palacio Municipal.

Entre los artistas que formaron parte de la propuesta estuvieron Malosetti Trío, Maza-Jacinto-Piazzolla, Kiki Victoria, Sebastián Peyseré Quinteto, Franco Luciani trío "Toots' tunes" y el dúo integrado por Lara Fichera y Néstor Gómez.

Asimismo, la música emergente tuvo su lugar con el Festi Aire, que celebró los diez años de Ciudad de Gatos en 17 y 71 con tres escenarios y las actuaciones de Buenos Vampiros, Mustafunk, Marttein y otras bandas de la escena actual.

Finalmente, la segunda edición de la Semana de la Música concluyó en las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha con la presentación del Piazzolla Octeto Electrónico, dirigido por Nico Sorín, como cierre de una programación que recorrió distintos estilos y expresiones.

Con actividades en plazas, teatros y espacios públicos, la propuesta ofreció múltiples oportunidades para disfrutar de la música y compartir experiencias culturales, convirtiendo a distintos puntos de La Plata en escenarios de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes.

