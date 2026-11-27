El diputado nacional de de Unión por la Patria, Juan Grabois, condenó el presupuesto promovido por el Gobierno de La Libertad Avanza y consideró que el presidente Javier Milei “es el payaso Plin Plin, el cajero del circo es (el ministro de Economía, Luis) Caputo y los dueños del circo son los de arriba y los de afuera”.

En cuanto al titular del Palacio de Hacienda, dijo que es “un garca fracasado” y un “empleaducho de la usura” que “se tiene que ir” del Gobierno al igual que el canciller Pablo Quirno.

“Me iluminó Pichetto. He recibido una inspiración de Pichetto. Dijo algo que es cierto: Quirno es un mediocre, limitado, pésimo canciller de la Argentina, el peor. Es cierto, pero peor es Caputo, que es el autor intelectual de este plan inhumano”, disparó el dirigente social.

En referencia al PRO-mileísmo, arremetió: “Ustedes les roban el jugo de naranja en Caballito, les roban las Pelopincho en los barrios populares y les están robando en este presupuesto 900 mil becas Progresar para que puedan estudiar los pibes y pibas en las secundarias”.

El garca de Caputo se tiene que ir https://t.co/pPF5Kx4GOB — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 27, 2026

Acto seguido, recordó que Caputo “entregó el oro argentino a Londres ¿Dónde está el oro? Traigan el oro de vuelta. Quebró miles de empresas, destruyó cientos de miles de puestos de trabajo y llevó a la economía a la recesión”.

“Lo sacaron a Adorni, razonable; lo sacaron a ‘Narcoespert’, está muy bien. Saquen a Quirno y a Caputo. Se tienen que ir. Esos dos sujetos no pueden ser más ministros de la Nación Argentina”, sentenció.