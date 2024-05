Economía | 27 may 2024 Análisis Destrabar el bloqueo a las leyes de reformas Mientras que los indicadores económicos y sociales muestran una crisis muy profunda, el Senado sigue demorando la sanción de las leyes que envió el Gobierno. Hasta que no se encuentre la manera de romper con las prácticas políticas vetustas y tradicionales que bloquean las reformas, no habrá manera de salir de la decadencia.

Sigue el debate en la Cámara alta.