Adorni justificó la “entrevista” intervenida: “Exquisitez para que todo salga perfecto”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que Javier Milei haya perpetrado una criptoestafa y consideró en tal caso que “el Presidente es un promotor nato de proyectos privados”.

“No dijo que vayan al link o que apuesten. Lo expliqué yo, pero también lo explicó él, en primera persona, y no, en ningún momento él pide que vayan a invertir en eso”, matizó el funcionario en torno al desfalco de $LIBRA.

También sostuvo que “el comunicado del PRO y el planteo de Mauricio Macri entendemos que va en línea con que todo lo que pueda no estar esclarecido se esclarezca y que la justicia investigue”.

“La opinión del presidente Mauricio Macri, es la opinión del PRO y va a pasar lo que ellos dicen que es que la Justicia va a investigar y va a determinar si hubo alguna responsabilidad de alguna índole de alguna persona”, acotó.

Acto seguido, recalcó que “nosotros entendemos que no hubo ninguna actitud que vaya en contra de la Ley de Ética Pública, no sólo el Presidente, sino también otros funcionarios”.

“Los que piden honestidad, que esto es algo terrible, tremendo, que la palabra del Presidente está en riesgo y todas esas pavadas, sería interesante entonces que aprueben Ficha Limpia, que es una Ley que va en contra de los corruptos”, disparó el portavoz en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Asimismo, puso de relieve que “los argentinos necesitamos que la política no sea mezquina. Por desgracia, parte de la política o de la vieja política lo está haciendo. Nosotros vamos a seguir adelante”.

En torno a la entrevistada cortada en el aire de TN, explicó que “habitualmente las entrevistas del Presidente estoy presente porque los que rodeamos al Presidente lo cuidamos para que salga bien y que esté a la altura de la investidura presidencial”.

“Hubo una interrupción porque Santiago Caputo consideró que podía darse alguna confusión entre la atribución del Ministerio de Justicia y la defensa judicial del propio Presidente”, aseveró Adorni.

Finalmente, manifestó que “Santiago Caputo una de las virtudes que tiene es la exquisitez para que todo salga perfecto, y en esa exquisitez cortan la entrevista porque dice no estoy de acuerdo, y el Presidente tampoco. Se cortó la entrevista y se continuó. No hubo mucho más que eso”.



“Caputo está para asesorar al Presidente. Decidió cortar la entrevista, No hay ningún vínculo roto, ninguna interna”, remató.