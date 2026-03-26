Tras la seguidilla de escándalos, reaparece un desafiante Adorni: “Contra todo”

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, reaparece este miércoles en escena tras protagonizar escándalos que lo pusieron en el tapete por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo hará con una conferencia en Casa Rosada, en un contexto de gran expectativa y con una veintena de periodistas anotados para preguntar, pero apenas cinco podrán hacerlo.

La polémica se desató en primera instancia con la confirmación de que el alto funcionario llevó de viaje a su mujer, Betina Angeletti, en la última gira presidencial a Estados Unidos.

Luego trascendió la información de su viaje a Punta del Este con su familia en avión privado, solventado con “dinero del Estado”, además de la aparición de dos propiedades que estarían a su nombre aunque no figuran en su declaración jurada.

Tras el respaldo público del propio presidente Javier Milei, ahora Adorni vuelve a su atril y en la antesala de la exposición se mostró desafiante en redes.

“Gran equipo, contra todo. Fin”, exclamó, rodeado de varios funcionarios de la primera línea del Gobierno de La Libertad Avanza.

