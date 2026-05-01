Adorni se defendió de las denuncias: “La causa no tiene gollete y no va a prosperar”

Luego de su reciente paso por la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, redobló la apuesta este viernes en una entrevista radial. En diálogo con El Observador 107.9, el funcionario nacional se defendió de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y apuntó duramente contra el diputado Rodolfo Tailhade, a quien acusó de encabezar una operación de espionaje y mentiras sistemáticas.

El funcionario, que se encuentra en el centro de la escena política por la investigación judicial sobre la compra de departamentos y viajes al exterior, aseguró estar tranquilo con la documentación presentada ante la Justicia y descartó de plano cualquier posibilidad de abandonar su cargo en el Gobierno de Javier Milei.

Desmentida sobre viajes y "carnicería mediática"

Durante la entrevista, Adorni se encargó de refutar punto por punto los datos que circularon sobre sus recientes vacaciones. Con un tono firme, el Jefe de Gabinete denunció que se montó una estrategia para desgastar su imagen pública mediante información falsa sobre sus destinos y lujos.

"Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase", detalló el funcionario. Además, calificó la cobertura del tema como una carnicería mediática y lanzó una pregunta retórica: "¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?".

Patrimonio justificado y sociedades offshore

En relación a la causa judicial que investiga su patrimonio, Adorni sostuvo que sus ingresos son consistentes con su trayectoria profesional previa a la función pública. El Jefe de Gabinete enfatizó que su situación fiscal es transparente y que los bienes bajo la lupa fueron adquiridos con ahorros de su actividad privada.

"La causa no tiene gollete y no va a prosperar. No hay nada que no esté justificado. Trabajé más de 25 años en el sector privado y mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", afirmó. Asimismo, desmintió tajantemente la existencia de una sociedad offshore en el exterior junto a Marcelo Grandío: "No tengo ninguna sociedad en el exterior, es falso absolutamente".

Respaldo de Milei y rechazo a las presiones

Pese a los rumores sobre posibles cambios en el elenco ministerial, Adorni ratificó que cuenta con el apoyo total del Presidente y de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Para el funcionario, las denuncias forman parte de una maniobra política para desestabilizar la gestión libertaria.

"Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente, ni Karina Milei, ninguno de los ministros. Déjense de especular con que me voy o el Presidente me echa", sentenció el Jefe de Gabinete. Finalmente, adelantó que el Gobierno tomará medidas legales contra el legislador Tailhade por el presunto acceso a información sensible de su vida personal, reafirmando que el camino del oficialismo es la batalla cultural contra lo que denominan la casta política.