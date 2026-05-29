Bregman objetó la eliminación de las PASO: “El Gobierno quiere garantizarse la lapicera”

La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, reiteró críticas al Gobierno de Javier Milei, focalizadas en el jefe de Gabinete Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, mientras que también cuestionó el intento de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Al aludir a la situación del ministro coordinador, expuso que la administración libertaria intenta “desviar la atención” y montar “un show” para evitar responder por las denuncias que involucran al funcionario.

“Acá hay otra situación, que es quien va y se sienta ahí tiene causas judiciales, está siendo investigado y la sociedad, si vos ves cualquier encuesta de opinión, claramente ya ha dado una opinión sobre el jefe de Gabinete”, enfatizó en declaraciones a Radio 10.

“Están tratando de desviar la atención todo lo que puedan. Dicen cosas que son barbaridades, que no se pueden naturalizar, como que ellos van a preparar carpetazos contra miembros de la oposición”, acotó la activista de derechos humanos.

De todas maneras, exclamó: “Yo no creo que decir ‘ah, bueno, vos también robaste o vos también hiciste tal o cual cosa’ te excluya. Adorni está acabado”.

Por otra parte, volvió a un cruce ocurrido en una comisión parlamentaria durante el debate de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según explicó, el oficialismo buscó avanzar sobre temas sensibles sin discusión técnica ni participación de especialistas.

“Rascás un poquito y se estaban metiendo con las cooperativas, toman medidas sobre salud que no se discutió si está bien o mal, no vinieron sanitaristas ni médicos a exponer”, criticó.

“Ellos hablan de desalojos, de respetar la propiedad privada. Yo no me pude contener y le dije: ‘Che, a Adorni lo van a desalojar’”, arremetió.

Del mismo modo, vinculó al vocero presidencial con la polémica por las pensiones por discapacidad. “Adorni era el que intentaba decir que se truchaban las pensiones. El trucho es él. Entonces, no hay manera de salir de ese barro”, lanzó.

Reforma electoral

Por otro lado, Bregman cuestionó la posibilidad de eliminar las PASO y sostuvo que el objetivo del Gobierno sería disciplinar internamente a La Libertad Avanza.

“Al eliminar las PASO tenés que aceptar la lapicera. Lo que quiere hacer el Gobierno es garantizarse la lapicera para no tener oposición adentro porque empieza a tener muchos problemas internos”, analizó.

La miliquita Bullrich tiene cara de "los paso pronto a degüello". https://t.co/TfHKUQl7My — Myriam Bregman (@myriambregman) May 26, 2026

También criticó el regreso del proyecto de Ficha Limpia, al que calificó como una herramienta de persecución política. “Yo he sido enemiga de ese proyecto desde el principio porque vi cómo actuó en Brasil”, señaló, y recordó el caso del presidente brasileño Lula da Silva. “El mismo proyecto, con otro nombre, llevó a la cárcel a Lula en medio de una operación montada por el juez Sergio Moro”, sostuvo.

“Como la Justicia es una cancha inclinada, cuidado con las herramientas como ley del arrepentido o Ficha Limpia que se le dan a este poder judicial”, concluyó.