Villarruel visitó una pyme metalúrgica en el conurbano y le dejó un mensaje a Milei

En un gesto político de fuerte carga simbólica, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, conmemoró el Día de la Industria con una visita a las instalaciones de la empresa Cíntolo Hermanos, una pyme metalúrgica ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó. La actividad sirvió de escenario para que la titular del Senado marcara un contrapunto explícito frente al rumbo económico del presidente Javier Milei, en un momento atravesado por tiranteces dentro de la fórmula ejecutiva.

Fundada en 1932, la compañía cuenta con más de nueve décadas de actividad en el sector fabril, emplea de manera directa a más de 200 trabajadores y representa una de las marcas de la producción industrial en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El respaldo al sector productivo e indirecta a la Casa Rosada

Tras concluir el recorrido por la planta junto a directivos y personal operativo, Villarruel compartió un balance de la jornada a través de sus canales oficiales, destacando la importancia del entramado pyme y la mano de obra calificada del país:

"Conocer de cerca empresas que producen, invierten y generan empleo formal es también conocer el potencial que tiene nuestro país. La industria argentina cuenta con trabajadores capacitados, empresas con experiencia y una enorme voluntad para crecer y generar oportunidades", expresó la vicepresidenta.

En esa misma línea, la funcionaria enfatizó la necesidad de articular políticas públicas dirigidas a sostener la actividad privada interna: "Tenemos que seguir acompañando a quienes producen y trabajan, porque una Argentina con futuro se construye con más industria, más inversión y más trabajo formal", remarcó.

Una postura que tensiona la interna del oficialismo

La defensa explícita de la "gran industria nacional" formulada por Villarruel marca un claro contraste respecto al sesgo del plan económico que encabeza la Casa Rosada, centrado en la desregulación, el libre comercio y la apertura de importaciones.

El despliegue territorial en el conurbano profundo se produce además en un clima de abierta rispidez entre la vicepresidenta y el entorno presidencial, desde donde en las últimas semanas se renovaron críticas y llamados informales para solicitar su alejamiento del esquema de gobierno. Con este posicionamiento en agenda fabril, Villarruel reafirma un perfil propio dentro del mapa político nacional.