Cumbre en Casa Rosada: Karina Milei, Santilli y Ritondo afianzan la alianza LLA-PRO rumbo a 2027

En el marco del fortalecimiento del bloque oficialista y con la mirada puesta en el armado territorial hacia 2027, los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO mantuvieron un nuevo encuentro de trabajo en la Casa Rosada. La cumbre ratificó la sintonía entre ambas fuerzas para consolidar un frente legislativo unificado y articular estrategias en la provincia de Buenos Aires.

Encabezaron la mesa por parte del Poder Ejecutivo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de LLA, Martín Menem; y el asesor político Eduardo “Lule” Menem. En representación del PRO asistieron el titular de la bancada de diputados nacionales, Cristian Ritondo, y el secretario general del espacio, Fernando de Andreis.

Durante la jornada, la conducción del espacio oficialista destacó la convergencia de trabajo con el espacio aliado:

"Agradecemos y destacamos el trabajo conjunto que venimos sosteniendo en el Congreso y en el territorio para dar respuestas a lo que demandan los argentinos", indicaron tras la reunión.

#Justicia ⚖️🚨 La Justicia suspendió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la Provincia



Un fallo de la Justicia bonaerense frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. La medida suspende temporalmente la baja de la… pic.twitter.com/PFMDv5eGDu — ANDigital (@ANDigitalOK) September 7, 2026

Proyectos clave: soberanía en Malvinas e inversiones en GNL

El temario de la reunión incluyó una agenda legislativa prioritaria que impulsarán de manera conjunta las bancadas de LLA, el PRO y bloques aliados en el Congreso Nacional:

Causa Malvinas: El Poder Ejecutivo presentó el borrador de una iniciativa oficial sobre la cuestión de las Islas Malvinas , la cual contó con el respaldo explícito de la cúpula del PRO.

Inversiones en GNL: Coincidieron en avanzar en un marco regulatorio destinado a promover grandes desembolsos en Gas Natural Licuado (GNL) para potenciar el perfil exportador energético del país.

La provincia de Buenos Aires y el Régimen Penal Juvenil

Un punto saliente de la reunión estuvo volcado al escenario socio-político bonaerense. Las autoridades repasaron los índices de seguridad en el Conurbano y cuestionaron la decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la jurisdicción provincial, postura que ambas fuerzas señalaron como un retroceso en el combate contra el delito.