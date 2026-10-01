El pedido de Bullrich a Milei: “acelerar” para que el alivio llegue al bolsillo

En el marco de la 62° edición del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, la senadora nacional Patricia Bullrich brindó un discurso ante el empresariado donde combinó un respaldo explícito al proyecto oficialista con exigencias para acelerar el impacto de la gestión en la población.

Durante su intervención, la legisladora de La Libertad Avanza puso el foco en la necesidad de que los indicadores macroeconómicos alcancen a la economía cotidiana. "Lo importante es el proyecto, sumarle mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino", sostuvo.

Advertencia por una economía a "dos velocidades"

🚨🔥 LA SENADORA PATO BULLRICH HIZO ESTALLAR EN APLAUSOS EL COLOQUIO IDEA 2026 Y APUNTÓ CONTRA LAS TASAS MUNICIPALES



"VACIAR A AQUELLOS QUE COBRAN TASAS POR ENTRAR A UN SUPERMERCADO" @PatoBullrich @JMilei pic.twitter.com/wWyVputFgs — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 1, 2026

Uno de los ejes centrales de la exposición de Bullrich fue la brecha productiva entre sectores primarios y rubros clave para la generación de empleo.

Sectores en auge: Destacó los altos niveles de actividad en petróleo y minería .

Sectores afectados: Advirtió que la industria , la construcción y el comercio continúan caídos.

Cautela sobre la recesión: Al ser consultada sobre los indicadores generales de actividad, optó por la prudencia: "Prefiero no opinar de un tema que no está todavía claro; hay que revisar números de los últimos trimestres".

"Tenemos que compatibilizar los sectores. De nada sirve un crecimiento dispar si no logramos acoplar a las pymes y traducirlo en una economía familiar mucho más amable", remarcó la senadora.

Costo argentino y reclamo impositivo a provincias

Al analizar la competitividad frente a países vecinos como Brasil y Chile, la senadora sostuvo que la infraestructura deficiente y la carga tributaria encarecen la producción local.

Si bien valoró la reducción del gasto y la baja de impuestos nacionales respecto al PBI, pidió avanzar con la eliminación de retenciones e impuesto al cheque, extendiendo el reclamo a los gobiernos subnacionales: "Esto también tienen que hacerlo las provincias y los municipios. De nada sirve que uno baje y otros no".

Asimismo, en materia previsional propuso debatir a futuro un sistema jubilatorio mixto, compuesto por una base estatal financiada mediante impuestos generales y una parte complementaria alimentada por el ahorro previsional a través de convenios colectivos.

Proyección política

En el plano electoral, Bullrich respaldó la consolidación del proyecto oficial para evitar interrupciones en el rumbo del país.

"No reeligió Alfonsín, no reeligió De la Rúa, no reeligió Macri. Es importante en este momento que este proyecto vigente pueda avanzar. Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder", concluyó, remarcando que el armado de alianzas para los próximos comicios "aún está en veremos".