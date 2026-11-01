Lula agradeció a Macri por el saludo y dejó un dardo para Milei

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño generó un nuevo sismo diplomático en la región,marcado por el fuerte contraste entre los saludos de la oposición argentina y el silencio de la Casa Rosada. En medio de las tensiones con la administración de Javier Milei, el mandatario brasileño le agradeció públicamente los mensajes al expresidente Mauricio Macri y dejó una dura crítica implícita hacia el Gobierno nacional.

El mensaje del líder del Partido de los Trabajadores (PT) reavivó la polémica luego de que desde el Ejecutivo se decidiera no enviar salutaciones oficiales por su reelección, una jugada que profundiza el aislamiento bilateral y mantiene la representación diplomática al nivel de encargado de negocios tras el retiro del embajador.

No solo eso, sino que el gobierno argentino facilitó la huida de Flávio Bolsonaro desde Iguazú a Miami.

El mensaje de Lula en redes y la crítica a la gestión libertaria

A través de su cuenta oficial en la red social X, Lula respondió al posteo del exmandatario argentino y reabrió el debate sobre las formas de vincularse en el Cono Sur:

"Agradezco al ex presidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana".

Para los analistas políticos, la mención a la convivencia "civilizada y republicana" funcionó como un claro dardo hacia Javier Milei, contraponiendo el estilo confrontativo de la actual gestión con el vínculo que Brasil supo mantener en etapas anteriores con distintos signos políticos en la Casa Rosada.

#EleccionesBrasil2026 🤳🏽💥 Macri felicitó a Lula y los trolls libertarios lo tildaron de “tibio y cagón” Mauricio Macri felicitó públicamente a Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil y su mensaje desató una fuerte reacción entre referentes y cuentas vinculadas al universo libertario, que salieron a cuestionar al exmandatario argentino. 📌 Macri utilizó su cuenta oficial de X para reconocer el triunfo electoral de Lula y destacar la importancia de la relación entre Argentina y Brasil. 📌 El mensaje contrastó con la postura que hasta ese momento mantenía Javier Milei, quien no había felicitado públicamente al mandatario brasileño por su victoria. 📌 La publicación provocó una catarata de críticas desde sectores libertarios, donde volvieron a aparecer calificativos como “tibio” y “cagón” dirigidos al expresidente. 📌 Los cuestionamientos expusieron una vez más las diferencias que atraviesan la relación entre el PRO y el núcleo más duro de La Libertad Avanza. 🇧🇷🗳 El episodio se produjo luego de una campaña brasileña seguida con particular atención desde la Argentina. Milei había expresado su respaldo político a Flávio Bolsonaro, mientras que Lula terminó imponiéndose en las urnas y obtuvo un nuevo mandato presidencial. 🤔 La reacción contra Macri volvió a poner en escena la tensión existente entre el expresidente y sectores libertarios que cuestionan cualquier distanciamiento respecto de las posiciones de Milei, incluso pese al acercamiento político que PRO y LLA protagonizaron en los últimos años. 👉 https://t.co/Et2xiP7HSI 💬 ¿Qué lectura hacés de las críticas libertarias a Macri por haber felicitado a Lula? #MauricioMacri #Lula #JavierMilei #Brasil #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 26, 2026

La justificación del Gobierno y el guiño del PRO

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó restarle dramatismo al conflicto institucional y justificó la falta de un saludo oficial por parte de la administración libertaria. Según el funcionario, el mandatario brasileño tampoco había felicitado personalmente a Milei tras su triunfo en 2023 —aunque en aquella oportunidad le había dedicado un mensaje formal en redes sociales para desearle éxitos en su mandato—.

En la vereda opuesta, sectores de la oposición dialoguista salieron rápidamente a diferenciarse de la postura oficial. Referentes del PRO y la propia Patricia Bullrich reconocieron públicamente la victoria de Lula, ponderando la necesidad imperiosa de sostener lazos comerciales y de cooperación geopolítica con el principal socio estratégico de la Argentina.