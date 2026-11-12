El intendente de Córdoba se diferenció del PRO-LLA: “Acá no hubo carpa VIP ni olvido de invitaciones”

Con la “emoción a flor de piel”, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, ponderó a la visita de León XIV como “una jornada inolvidable, bendecida” y “el acontecimiento más grande de la historia de nuestra ciudad, vivido con mucha intensidad, con mucho respeto y, sobre todo, con un acompañamiento increíble”.

Cientos de miles de fieles convirtieron el predio de FAdeA en una gigantesca iglesia a cielo abierto. https://t.co/lu0toWVPe0 — Daniel Passerini (@PasseriniOk) November 10, 2026

“El mensaje va a quedar muy claro y nos ha llegado a todos en un momento en el que hacía falta este mensaje de consuelo, de esperanza y, sobre todo, un llamamiento a la unidad y a hacer las cosas bien, dicho por alguien que dice cosas muy firmes, muy fuertes, sin gritar”, reflexionó el jefe comunal.

En declaraciones a Perfil Radio, puntualizó que “León XIV demuestra que se puede convencer sin apretar, que se puede enseñar sin imponer y que se puede conducir no dando órdenes”.

“La segunda cuestión es que hay que analizar el signo de los tiempos en el contexto del mundo en el que se da. Ganó Lula en Brasil, perdió Trump de manera contundente en Estados Unidos y esta visita del Papa a Latinoamérica dejó un mensaje de mucha humanización, de mucha mirada hacia los descartados”, enumeró.

En igual tono, indicó que el Sumo Pontífice “recomendó lo que debe hacer una sociedad que quiere vivir mejor, que justamente no es hacer lo que está haciendo este Gobierno. Creo que ha dejado un montón de tips sobre cómo hacer las cosas bien y entiendo que la dirigencia social y política de la Argentina debe tomar nota rápidamente de eso”.

“Tiene que haber claramente una unidad nacional, bajo objetivos claros, sin mácula de corrupción, teniendo claro todo lo que tiene que resolver la política argentina como base de un gran acuerdo y después definir quién lo debe hacer o quiénes lo deben interpretar”, anexó.

#CórdobaCapital recibió al Papa León XIV con los brazos abiertos y estuvo a la altura de una responsabilidad y un honor inmensos. Hoy nuestra ciudad brilló ante los ojos del país y del mundo, con miles y miles de argentinos y personas llegadas de distintos países que vinieron a compartir este momento único. — Daniel Passerini (@PasseriniOk) November 10, 2026

“Nosotros en Córdoba dimos un ejemplo. Unimos a toda la sociedad. Hace tres meses que venimos trabajando en este objetivo, con los medios de comunicación, con la oposición. En Córdoba no hubo carpa VIP, en Córdoba no hubo olvidos de invitaciones a gente importante. Estuvieron exgobernadores, exintendentes, exvicegobernadores. Estuvieron todos los que quisieron estar porque fueron todos invitados. Respetamos a rajatabla la consigna ‘Bienvenidos todos’ y la Argentina necesita un ‘Bienvenidos todos’ Ahora hay que avanzar y hacer”, sentenció.