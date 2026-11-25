El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se mostró despreocupado por la recesión en Argentina, al plantear que “es una mera definición casi arbitraria, pero no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”. Del mismo modo, relativizó la suba del dólar y del Riesgo País.

“Por ejemplo, en Estados Unidos se tienen en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración y la diversidad de sectores que abarca. Eso es algo mucho más razonable”, matizó el funcionario en declaraciones a A24.

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En detalle, el titular del Palacio de Hacienda consignó que la caída de la actividad en julio estuvo “fuera de lo común” y la atribuyó a la suba del gas, las lluvias y hasta al Mundial.

“Si vos anualizás ese 2,5 % te da como una caída del 30 %, lo cual no tiene ningún sentido. Es obvio que en julio algo pasó ¿Qué pasó? Pasó el problema de la suba del gas, pasó el problema de las lluvias y el Mundial, entonces dio un número raro. Ahora estás mirando el espejo retrovisor, son los números del pasado”, arguyó.

Acto seguido, dio cuenta de los números positivos de agosto y septiembre y recalcó que “vamos a ver octubre, noviembre y diciembe. Septiembre ya deja un arrastre positivo para el próximo trimestre de 0,9. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace 3 o 4 años discutíamos que había que salir corriendo”.

“Cuando hacemos la comparación, recesión veníamos de antes: de julio de 2022 a diciembre de 2023 en la tendencia ciclo la economía cayó. Eso es una recesión. Desde 2011 que la economía no crecía. Acá estamos hablando de que la economía creció menos de lo que nos hubiera gustado, pero creció”, insistió el ministro.

Llegar a fin de mes

En igual tenor que lo que viene expresando el presidente Javier Milei, echó por tierra la idea que la gente “no llega fin de mes”.

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“Este tema ya lo hemos escuchado, el de ‘la sensación que’ ¿Cuándo? No hace 20 años, sino hace uno. En octubre del año pasado se había llegado al colmo de ponerle un porcentaje. A mi me decían ‘el 80 % de la gente no llega a fin de mes’. Le habían puesto un número. Vinieron las elecciones de octubre y el Presidente ganó por 17 puntos. Entonces, algo raro hay entre esa percepción y la realidad. Yo me tengo que guiar por los datos y son contundentemente mejores”, exclamó.

Dolar para arriba

Consultado sobre si está preocupado por la suba del dólar, que en las últimas semanas alcanzó su cotización más alta en el mercado formal y el informal, la respuesta de Caputo fue categórica: “Definitivamente, no”.

“La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas”, suavizó.

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En igual tesitura, negó que se traslade a los precios de la económica doméstica: “La inflación núcleo viene corriendo a niveles del 20% anual, por lo tanto nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional”.

