Adorni y su esposa registraron consumos con tarjeta por más de $ 85 millones en 2025

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el centro de la escena en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectarse que junto a su esposa, la monotributista Bettina Angeletti, registró gastos con tarjetas de crédito por más de 85 millones de pesos en 2025, un nivel de consumo que supera ampliamente sus ingresos declarados en la función pública.

Según datos del Banco Central publicados por el diario La Nación, la pareja acumuló consumos por 85,1 millones de pesos en 2025, lo que implica un promedio mensual de 7,1 millones, más del doble del salario bruto que percibía el funcionario en ese período, estimado en 3,5 millones de pesos.

El análisis de los registros también muestra que, desde diciembre de 2023 hasta marzo de este año, los gastos totales con tarjetas alcanzaron los 176 millones de pesos, todos abonados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias y sin registrar mora, bajo la calificación de “Situación 1, Normal”.

El origen de los fondos

La investigación judicial se centra en determinar el origen de los fondos que permitieron sostener ese nivel de gasto, especialmente luego de levantarse el secreto fiscal y bancario. El foco no está en las deudas, sino en los ingresos líquidos que superaban ampliamente lo declarado.

El desglose de los consumos revela un cambio significativo en el estilo de vida de la pareja desde la llegada de Adorni a la Casa Rosada. Entre los gastos se destacan 700 mil pesos mensuales de expensas en un country y 800 mil pesos en cuotas escolares, estos últimos fuera del sistema de tarjetas.

También se observó una diferencia en la evolución de los consumos: mientras los de Adorni cayeron en términos reales, los de la coach de vida Angeletti crecieron un 2 1%, concentrando la mayor parte del gasto. Incluso alcanzó un pico de 7,8 millones en septiembre de 2025.

En paralelo, la esposa del funcionario modificó su situación fiscal, al pasar del monotributo a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias, lo que coincide con el incremento de sus erogaciones.

Más de 400.000 dólares

La Justicia estima que el total de gastos del matrimonio desde el inicio del gobierno de Javier Milei supera los 400.000 dólares, incluyendo pagos en efectivo por refacciones, operaciones inmobiliarias y viajes.

Además, se detectaron compromisos futuros por unos 335.000 dólares, vinculados a hipotecas privadas y acuerdos informales, en un contexto donde no figuran préstamos en el sistema bancario tradicional.

Resta precisar que la causa avanza ahora con el cruce de datos patrimoniales para establecer si existe una relación consistente entre el crecimiento económico observado y los ingresos declarados por el entorno familiar.